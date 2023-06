Il ‘modello Milano’ a nudo | il libro di Lucia Tozzi mette il dito nella piaga

(Di sabato 10 giugno 2023) Dalle polemiche su San Siro al pestaggio di una donna transgender da parte di agenti della Polizia Municipale, all’amministrazione comunale milanese di questi tempi non mancano certo i grattacapi. La più dolorosa delle spine nel fianco è però il tema della casa, con l’immagine del “modello Milano” duramente colpita dagli studenti accampati con le tende fuori dalle università, per denunciare i prezzi esorbitanti degli affitti. Con un tempismo perfetto, ildiL’invenzione di Milano – Culto della comunicazione e politiche urbane (Cronopio, 207 pp., 15€)ilstimolando riflessioni e mal di pancia sia a Palazzo Marino chebase del Pd. E meno male, viene da dire, dopo anni nei quali il dibattito è stato ...

... due eventi speciali, con un' orchestra di 36 elementi (l'8 giugno al teatro Dal Verme die ...dei Maneskin e perché c'entra Victoria De Angelis di Concetta Desando È un peso avere questo...... che ristrutturò la sinagoga di Pisa e costruì quella di Firenze (in mostra c'è illigneo ... Numerosi altri sono i disegni di progetto per i templi a(di Luca Beltrami), Roma, Trieste, ...... Ordinario di Diritto dell'Informazione alla Cattolica die alla Scuola di giornalismo della ... In sei capitoli il documento traccia le linee guida della promozione di "uneuropeo per la ...