Il Manchester City è campione d’Europa per la prima volta contro un Inter eroica

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilvince la Champions League per lanella sua storiauna buonissimaIlper lanella sua storia. La squadra di Pep Guardiola arriva alla tanto agognata Champions Leagueuna. Decisivo il gol di Rodri al 68’, che l’non riesce a recuperare nonostante due clamorose occasioni con protagonista in entrambi i casi Lukaku.

