Il giorno in cui New York è diventata Nuova Delhi Eppure | mi dico | siamo privilegiati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) di Chiara Bottici * Martedì sera: è il mio turno e sto preparando la cena. Mio figlio diciasettenne entra in casa e mi dice: “Mamma, chiudi tutte le finestre”. “Perché?”, chiedo. “Guarda fuori: non si respira”. Da giorni avevo visto quegli “Air quality alerts”. “I fuochi del Canada”, mi dicevo, “ma quia New.” Ed invece adesso ci ritroviamo anche qui, tutti chiusi in casa, “dov’è tua sorella?”, recuperiamo i pezzi della famiglia e poi ci attacchiamo alle news. “Ma sarà così grave?”. Sono le 8 di sera: “Air Quality Index 160: Unhealthy Air”, dice il mio telefono. Pare sia il peggio: domattina, le cose dovrebbero migliorare,no le news, ma non è sicuro. Potrebbero pero’ poi addirittura peggiorare. Forse dobbiamo aspettare il fine settimana per vedere un chhiaro miglioramento. Mercoledì mattina: io dovrei partire per ...