Il giardino Guerlain sospeso sulle guglie del Duomo di Milano | a La Rinascente L' anniversario in bellezza dei solari Shiseido | e non solo Belle notizie dal fronte beauty

(Di sabato 10 giugno 2023) Luoghi dida scpprire, come il nuovourbano dinelle vetrine didi. Anniversari speciali, come quello dei, che compiono 100 anni e celebrano l’estate italiana con una sorpresa. E poi, azioni benefiche e solidali, come le fragranze Giorgio Armani che contribuiscono alla ripiantumazione di parte della Foresta Amazzonica. L’agendadi giugno è piena di molti eventi e progetti. Eccoli tutti. Leggi anche › L’agendadi maggio: iniziative e news diL’agenda...

... per far sentire gli ospiti immersi in uno splendidoprofumato. Terrazza all'ultimo piano Per concludere, la Maisonha impreziosito la straordinaria Terrazza all'ultimo piano di ...Fino al 19 Giugnoha creato un incantevole ed esclusivofiorito per vivere un vero e proprio viaggio esperienziale per scoprire novità, prodotti iconici e servizi personalizzati. ...Dal 20 al 22 maggio , infatti, la Maison devolverà il 20% delle vendite per sostenere il... e un' edizione eccezionale della Bee Bottle , impreziosita da un elegantein porcellana ...

Guerlain, il giardino fiorito alla Rinascente di Milano Wondernet Magazine

La Maison invita a fare un viaggio esperenziale nel department store di Piazza Duomo, alla scoperta di novità, prodotti iconici e servizi personalizzati ...