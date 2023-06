Il film sulla vita di Madonna non si farà più | parla una sua collega

Leggi su biccy

(Di sabato 10 giugno 2023) Le riprese deldisarebbero dovute iniziare a cavallo fra il 2022 e il 2023, ma alla fine il progetto è stato sospeso. Questo perché – secondo Variety – la cantante attualmente sarebbe impegnata con la preparazione del suo tour mondiale e non avrebbe tempo di seguire le riprese del. Al momento però né lei, né l’attrice che avrebbe dovuto interpretarla (ovvero Julia Garner, ndr), né la casa di produzione (la Universal Pictures) hanno rilasciato commenti ufficiali a riguardo. Variety hato però di sospensione e non di cancellazione: le riprese (sempre con Julia Garner, da molti vista anche nel ruolo di Anna Delvey nella serie di Netflix, Inventing Anna) potrebbero iniziare non appena il tour mondiale della cantante finirà. Questa notizia è stata in parte ...