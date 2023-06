Il City non è imbattibile e soffre proprio il calcio di Inzaghi | se il pari resiste oltre l'ora | l'Inter può farcela

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Champions League Le probabili formazioni di Manchester- Inter Nell'Inter al momentosembrano esserci dubbi: Brozovic in vantaggio su Mkhitaryan, che comunque ......gala organizzata dalla Uefa e che ha visto protagonisti i rappresentanti di Inter e Manchester... I GIOCATORI - 'tutti i giocatori hanno provato l'emozione di una partita di questo livello ma ...è un caso che il Manchesterabbia mai perso in questa competizione quest'anno. E che soprattutto abbia segnato almeno un gol nelle ultime 32 gare. L'Inter dovrà essere perfetta in fase ...

Haaland vuole il Triplete: "Inter ottima, ma il City non è sazio..." Corriere dello Sport

L'armeno sta bene ma è fuori da oltre tre settimane. In attacco Edin favorito su Romelu, nonostante il belga sia in grande forma ...Nessuna squadra è imbattibile, tantomeno il Manchester City di Guardiola, che la finale di Champions League la perse solo due anni fa contro gli sfavoriti del Chelsea. Quindi, per la partita di questa ...