Ignazio La Russa scatenato a Istanbul con i tifosi | “Tornerete in Serie B” VIDEO

(Di sabato 10 giugno 2023) Ricordate il video di Peppino Prisco in compagnia di alcuni tifosi nel 1994? Una scenetta simile si è vista nella cornice di Istanbul, sede della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, con protagonista il presidente del Senato Ignazio La Russa. Alcuni tifosi presenti in Turchia hanno filmato La Russa intonare un coro insieme ad alcuni supporters nerazzurri: "Juve in Serie B". Il video è rapidamente diventato virale sui social.

Su tutti c'è lui: il presidente del Senato, il sicilianissimoLa, che guida nell'isola una triplice alleanza col deputato catanese Manlio Messina, capogruppo di Fratelli d'Italia alla ...Commenta per primo Il presidente del SenatoLa, noto tifoso dell'Inter , è volato a Istanbul per assistere alla finale di Champions League. Il politico ha parlato a La Gazzetta dello Sport in previsione della gara: ' L'aver ...Roma sconfitta, ma dovete immaginarci feliciLa, da par suo, parte dalla vittoria già nel cassetto per guardare con ottimismo alla gara di questa sera. All'Atatürk Olympic Stadium la ...

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. La Russa si è concentrato maggiormente sulla Finale della UEFA Champions League che vedrà coinvolte il Manc ...La sorella di Stefano Cucchi, senatrice dell’ Alleanza Verdi e Sinistra, scrive sugli arresti nella città scaligera: “Voglio che La Russa, Salvini e Meloni ...