(Di sabato 10 giugno 2023) È l’uovo di Colombo: tutte le strade passano per un miglioramento dei salari e quindi della produttività. Anche il futuro dei traballanti sistemi previdenziali. E David Card, premio Nobel per l’Economia nel 2021 insieme a Guido Imbens e Joshua Angrist, di salari senza dubbio ne intende. Il professore canadese che ilfattoquotidiano.it ha incontrato nei giorni scorsi a margine del Festival Internazionale dell’Economia, ha ricevuto l’ambito riconoscimento proprio grazie ai suoi studi sugli effetti del, dell’immigrazione e dell’istruzione sul mercato del lavoro, che hanno dimostrato empiricamentel’aumento delnon comporti necessariamente una diminuzione dei posti di lavoro. Eppure i più sospettosi sul tema sono proprio i… Perché anche un paese ...

“I sindacati italiani non temano il salario minimo. Troppi 9 euro Iniziare con meno e vedere come va” Il Fatto Quotidiano

