I quaranta piccoli indiani è il giallo dell’estate del Napoli Un indizio porta a Mancini

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 giugno 2023) Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli e tutti i più imnti giallisti italiani sono davvero agitati. Temono per le loro vendite. Nel mondo dei noir ha fatto irruzione un nuovo autore. Con il suo thriller dal titolo “” che richiama il capolavoro di Agatha Christie, “Dieci”. Solo che, appunto, i convitati invece che dieci sono. Che finiranno tutti assassinati tranne uno.allenatori riuniti nel centro di Castelvolturno invece che in una abitazione sull’isola di Nigger Island. Una città intera ha già prenotato il libro che uscirà soltanto a fine giugno. Cresce l’ansia di sapere come finisce il. Chi sarà il superstite? Intanto con grande maestria l’editore fa filtrare ...