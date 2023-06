I luoghi che ho conosciuto nella nostra Italia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 giugno 2023) di Maria Carla Tartarone Ho deciso di ricordare brevemente iche ho attraversato inmia vita perché mi sono parsi tutti interessanti così che dopo molti anni ho voluto rivederli. Sono nata a Verona dove appena sposati i miei genitori vi presero alloggio, in via della Pace, in una graziosa villetta non lontana dalla splendida antica Arena. Trasferiti a Milano qualche anno dopo, vi rimanemmo finché un bombardamento, si eraseconda guerra mondiale, distrusse una palazzina accanto allae così mio padre, giovane militare, ci condusse sul lago di Como,tranquilla Dorio. Queimi piacquero, il lago, il panorama verso la città di Como, tra la spiaggia di ruvida ghiaia e i prati sulle colline, verso i monti. Dorio era ospitale, si ...