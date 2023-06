I bambini salvati dalla giungla in Colombia e Wilson | il cane eroe di cui si sono perse le tracce

Wilson ha poi continuato a cercare e ha trovato altri indizi: come resti di frutta morsicata, rifugi improvvisati, scarpe da tennis, asciugamani e vestiti che ilasciavano apposta come tracce ...POZZALLO - 30 migranti, 23 uomini, 4 donne e 3di cui uno di soli 3 anni, sono stati tratti in salvo dalla guardia costiera e condotti a Pozzallo dopo una estenuante traversata lungo il Mediterraneo. Il personale della motovedetta Cp 308 ...erano stati ritrovati vivi ieri dai soccorritori. I piccoli - Lesly Jacobombaire Mucutuy di 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy di nove, Tien Ranoque Mucutuy di quattro e Cristin Ranoque ...

Quattro bambini, o meglio quattro fratelli, dell'etnia huitoto sono stati incredibilmente messi in salvo dai soccorritori delle forze armate colombiane.Una storia incredibile in Colombia: 4 bambini sono riusciti a sopravvivere da soli per 40 giorni nella giungla dopo un incidente aereo.