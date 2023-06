Hugh Grant possibile protagonista del film horror Heretic | scritto e diretto dagli autori di A Quiet Place

Il film sarà diretto da Scott Beck e Bryan Woods, registi di 65: Fuga dalla Terra e sceneggiatori di A Quiet Place ...... danza un sinuoso tango con un cieco Al Pacino sulle note di "Por una cabeza" di Carlos Gardel, si commuove per l' amore patinato trae Julia Roberts in "Notting Hill" che trova la sua ...Con Maurice il cineasta statunitense ha vinto il Leone d'argento per la regia alla Mostra del cinema di Venezia, con Coppa Volpi ai due attori protagonistie James Wilby . Nel 1909 il ...

Hugh Grant possibile protagonista del film horror Heretic, scritto e ... Movieplayer

L'attore britannico Hugh Grant sarà il protagonista del film horror Heretic, progetto scritto e diretto dagli autori di A Quiet Place. Hugh Grant sembra potrebbe essere il protagonista di Heretic, un ...Il nuovo film prodotto da A24, realizzato dagli stessi autori di A Quiet Place, potrebbe avere nel cast una stella del cinema.