Highlights Swiatek-Muchova 6-2 5-7 6-4 | finale Roland Garros 2023 VIDEO

(Di sabato 10 giugno 2023) Igaè la campionessa delper la terza volta nelle ultime quattro stagioni! La numero 1 del mondo, che salirà così al secondo posto della WTA Race, sconfigge Karolinaal termine di unasplendida e in cui, dopo essere stata in vantaggio per 6-2 3-0 30-30, la polacca si era persino ritrovata sotto 0-2 e 3-4 con break nel parziale decisivo, dunque molto vicina alla sconfitta. Ed è un titolo che sa di rivalsa perin questo: pur restando solidissima e quasi sempre dominante nei suoi match, alla 22enne di Varsavia era ancora mancato l’acuto in un grande torneo, avendo perso le finali nei WTA 1000 di Dubai contro Barbora Krejcikova e di Madrid per mano di Aryna Sabalenka. Ecco glidel match che l’ha ...

Highlights Swiatek-Muchova 6-2 5-7 6-4, finale Roland Garros 2023 ... SPORTFACE.IT

Iga Swiatek vince il suo quarto titolo Slam, terzo Roland Garros nelle ultime quattro edizioni, in quasi 3 ore d’intensa finale: 6-2 5-7 6-4. Numero da circo di Muchova, Swiatek cede: il punto della ...Karolina Muchova is set to face World No.1 Iga Swiatek in the final of the clay-court tournament at the Court Philippe-Chatrier.