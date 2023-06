Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 92-82 | basket gara-1 finale Scudetto Serie A1 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilcon glidel match tra EA7 Emporio ArmaniSegafredo, che si sono affrontate in-1 delladellaA1. L’si è imposta per 92-82, facendo la differenza nell’ultimo quarto dopo unadi grande sofferenza difensiva. Appuntamento ora a domenica, quando alle 18:00 andrà in scena-2 sempre al Forum di Assago. CRONACA E TABELLINO DI-1 GLIDI-1 SportFace.

... 57 TivùSat, SKY canale 418 - che trasmetterà un'ora didella corsa, martedì sera alle ... Speedway e in Italia finali scudetto del campionato di basket traMilano e Virtus Bologna: ...La Virtus raggiunge l'e la finale sarà la medesima di un anno fa. Le due corazzate marcano lo stesso andamento nelle rispettive ...Il video con glidi gara - 3 delle semifinali Playoff di Serie A1 2022/2023, con l'Milano che si è imposta per 61 - 93 sul campo del Banco di Sardegna Sassari. Una vittoria che consente agli uomini ...

Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 92-82, basket gara-1 ... SPORTFACE.IT

Olimpia Milano e Virtus Bologna si sfidano in finale per il ... di una nuova serie della sfida infinita fra le due squadre regine del basket italiano con gli highlights, le statistiche, le giocate, ...Gigi Datome: 19 punti e 19 di valutazione in 22 minuti d’impiego, valori questi che egli finora, nel 2022/23, non aveva mai raggiunto Se l’EA7 Emporio Armani Milano anche in gara 2 è riuscita a difend ...