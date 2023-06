Helena Prestes ed il fidanzato Carlo Motta | Nikita interviene | la verità sul loro rapporto | da quanto stanno insieme

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 10 giugno 2023) Di recentediè stato costretto ad intervenire nuovamente prendendo le difese della giovane naufraga dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo ha voluto non solo fare delle precisazioni sull’ex dima ha approfittato per replicare direttamente a Gian Maria Sainato. In contemporanea è intervenuta anchePelizon, amica della naufraga. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.