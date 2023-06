Haaland solletica Onana | Manchester City-Inter 0-0 all’intervallo

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, finale di Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo allo stadio Ataturk di Istanbul in questi primi quarantacinque minuti di gioco. EQUILIBRIO ? All’Ataturk va in scena il primo tempo dell’attesa finale di Champions League tra. Match decisamente equilibrato. A provarci al minuto 5 è Bernardo Silva con un mancino impreciso. L’risponde al 19? con Marcelo Brozovic, la cui conclusione sorvola la traversa di Ederson. Sette minuti più tardi la più grande palla-gol della partita: De Bruyne imbecca, che calcia in porta masi oppone bene. Al 35? il centrocampista belga è costretto a lasciare il campo per un ...