Gusci di ostriche per la salvaguardia dell’oceano | il progetto Oyster2life

(Di sabato 10 giugno 2023) La lotta al cambiamento climatico assume una nuova prospettiva grazie a, un’iniziativa nata nel 2020 dall’impegno di un gruppo di 23 studenti delle Scuole di Ingegneria e Design del Politecnico di Milano. L’obiettivo principale di questoè contribuire alla cura degli oceani in modo innovativo, utilizzando idi scarto delleper pulire gli oceani Idi ostrica svolgono un ruolo fondamentale nella rimozione del carbonio e dell’azoto presente nelle acque marine. Inoltre, le, durante il loro processo di crescita, si nutrono di fitoplancton, uno dei principali responsabili della torbidità delle acque. Questo fenomeno permette ai raggi solari di penetrare nel fondale marino. Ma non è ...

La settima edizione della National Competition di Enactus Italia si è tenuta all'ITAS Forum di Trento in collaborazione con Fondazione Caritro.