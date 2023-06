Gundogan | «Finali Champions League? I grandi club crescono dalle sconfitte»

(Di sabato 10 giugno 2023)è atteso dalla terza finale didella sua carriera: le precedenti le ha perse nel 2013 col Borussia Dortmund e nel 2021 col Manchester City. Ora sfiderà l’Inter e, a poche ore dalla partita, ne ha parlato a Sport1 in Germania. RIBALTARE IL PASSATO – Ilkayprova a spiegare come approcciare a Manchester City-Inter: «Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre cruciale in queste. Se mi avessero detto a diciotto anni che avrei giocato trediavrei dato del matto a chi me lo diceva. Penso che la storia abbia dimostrato che isono sempre cresciuti partendo dadi misura nelle. Come ...

Il centrocampista del Manchester City Ilkayha parlato a Sport1 a poche ore dalla finale di Champions League: "Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre determinante incosì". "Non si tratta di una partita per ...'Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre determinante incosì' . Così Ilkayè intervenuto in un'intervista a Sport1 a poche ore dalla finale di Champions contro l'Inter a Istanbul. 'Non si tratta di una partita per evitare la ...ISTANBUL (Turchia) - Roma e Fiorentina non ce l'hanno fatta, hanno perso le rispettivedi Europa e Conference League. Resta solo l'Inter, adesso, per provare a portare un trofeo ..., ...

Gundogan sulla finale: “Dobbiamo avere più voglia di vincere che paura di perdere” Alfredo Pedullà

Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City ha rilasciato un'intervista a Sport1, dove ha parlato della finale di stasera ...La finale di Champions League è l'ultimo grande evento calcistico stagionale, da una parte ci sarà l'Inter, dall'altra il colosso di Pep Guardiola.