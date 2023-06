Gundogan | «Ecco il segreto per giocare al meglio questa finale»

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilkay, capitano del Manchester City, ha parlato in vista della finalissima di Champions League disera Ilkay, centrocampista del Manchester City, ha parlato a Sport1 delladi Champions di stasera. LE PAROLE – «Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre determinante in finali così. Dobbiamo provare a godercela al massimo, ricordandoci di che privilegio sia poter vivere una notte così. Se quando avevo diciotto anni qualcuno mi avesse detto che avrei giocato due finali di Champions, gli avrei dato del pazzo».

Ilkay, capitano del Manchester City, ha parlato in vista della finalissima di Champions League di questa sera Ilkay, centrocampista del Manchester City, ha parlato a Sport1 della finale di Champions di stasera. LE PAROLE - "Avere più voglia di vincere che paura di perdere è sempre determinante in finali

