Sono proprio lì,ha una ferita che gli taglia la guancia sinistra e due occhi gonfi di sangue come fragoloni, però sorride. E' l'11 febbraio del 1949 e sono appena successe due cose uniche ...L'esposto è stato depositato alla procuratore aggiunto Tizianae al sostituto procuratore ...Giannotta .... che è passato al napoletano (mantechìglia) e al(mantechìggia) per indicare un prodotto ... Emanuele Tesauro, Il Cannocchiale aristotelico, Roma,Hallé, 1664, p. 480). Attraverso ...

Guglielmo, il siciliano che nessuno riusciva a colpire. Neppure la morte La Gazzetta dello Sport

Il pm Giovanni Antoci ha chiesto 22 richiesta di pene per i presunti boss e gregari delle famiglie mafiose della Noce e Cruillas. Per quello che è considerato il reggente, Giancarlo Seidita, la richie ...L'Ad di Lottomatica Guglielmo Angelozzi saluta con favore il progetto 'Fight like a girl' firmato da Fondazione Lottomatica a Fijlkam e sottolinea ruolo dello sport come strumento di empowerment ed em ...