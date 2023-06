Guerra tra Zuckerberg ed Elon Musk a colpi di social Nasce ‘Threads’

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 giugno 2023) , ilnetwork che dovrebbe contrastare Twittertraeddi. Il proprietario di Meta ha deciso di sfidare, attraverso la creazione di un nuovonetwork, che si chiamerà. Il nuovo progetto, il cui nome in codice è ‘Project 92’, sarà lo sfidante diretto di Twitter. L’ipotesi è chevoglia approfittare della debolezza di Twitter. Per ora non si conoscono molti dettagli, il progetto sembra sia stato presentato da meta ai collaboratori interni all’azienda, ma si sa già che avrebbe l’appoggio di grandi personaggi dello spettacolo e non solo. Tra questi ci sarebbero DJ Slime, il Dalai Lama e Oprah Winfrey, che rispettivamente hanno ...