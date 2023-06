Guarin | «Inter | sono con voi anche stasera! Grazie per le emozioni»

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023)Fredyricorda con affetto l’in questa serata speciale, con la squadra che alle 21 affronterà il Mster City nella finale di Champions League. L’ex centrocampista colombiano ha espresso tutta la sua vicinanza alla squadra. RICORDO AFFETTUOSO – Parole da vero cuore nerazzurro quelle di Fredyche, sul suo profilo Instagram, manda il suo messaggio in vista della finale di Champions League: “Ricordo con immenso affetto i meravigliosi anni trascorsi all’che è stata per me una seconda casa. Misentito parte di una grande famiglia nella qualecresciuto sicuramente come calciatore ma soprattutto come uomo.per le grandi e unicheche continuate a farci vivere. ...