(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) – Peptorna a sollevare laLeague, 12 anni dopo. Il tecnico catalano, dopo gli exploit con il Barcellona nel 2009 e nel 2011, riesce a condurre il Manchestersul tetto d’Europa per la prima volta. Sale così al secondo posto per numero divinte, eguagliando Bob Paisley (Liverpool) e Zinedine Zidane (Real Madrid). Al primo posto solitario Carlo Ancelotti con 4, due con il Milan e due con il Real Madrid. Ilè l’ottava squadra in Europa capace di fare ilcampionato-coppa nazionale-Coppa dei Campioni/League. Questo l’elenco dei precedenti: 1967, Celtic; 1972, Ajax; 1988, Psv Eindhoven; 1999, Manchester United; 2009 e 2015, Barcellona; 2010, Inter; 2013 e 2020, Bayern Monaco; 2023, Manchester ...

, invece, ha messo per la terza volta il trofeo nella sua bacheca da allenatore.... e l'argentino si è ritrovato praticamente da solo a tu per tu col portiere brasiliano di,... La finale raccontata in foto IL CITYLA CHAMPIONS: 1 - 0 ALL'INTER L'arrivo dell'Inter allo ...Pepla sua terza Champions League con il Manchester City, dopo le due con il Barcellona: raggiunti Paisley e Zidane Peptorna sul tetto d'Europa 12 anni dopo l'ultima volta con ...

Guardiola vince la terza Champions, il City fa 'treble' Adnkronos

Mostra tutto il network Mostra tutto il network TUTTI I LIVE Il Manchester City vince la Champions League: la cerimonia della premiazione Zhang: "Molto orgoglioso di tutta la squadra" Inzaghi: "Orgogl ...Enzo Maresca conquista la Champions League, ma non può gioire, non riuscendo a trovare o mettersi in contatto con il papà che era allo stadio ...