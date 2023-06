Guardiola scopre che è bello vincere soffrendo L’Inter sbaglia troppo

(Di sabato 10 giugno 2023) Alla fine ce l’ha fatta. Pepha vinto la sua prima Champions senza il Barcellona, la terza in totale. E ha finalmente raggiunto il suo obiettivo con il Manchester City. I Citizen hanno battuto 1-0schierata molto bene da Simone Inzaghi tecnico sottovalutato. Il City è più forte e ha segnato con Rodri (migliore in campo con Stones).non ha affatto demeritato. Ha giocato un ottimo anche se dispendioso primo tempo. Poi lo ha pagato nella ripresa. Ma la squadra di Inzaghi ha avuto due clamorose occasioni davanti alla porta: Dimarco ha colpito la traversa solo davanti a Ederson e Lukaku, sempre a due metri dalla porta, ha di fatto centrato Ederson. E all’ultima azione parata di Ederson su colpo di testa di Gosens. Il netto dominio non c’è stato ma sono dettagli che non interessano a nessuno. Le vittorie sofferte ...

... mentre Moncada è interessato più che altro a comprare finalmente i giocatori che. Finora ... Pioli può telefonare quanto vuole, ma non è Klopp oo Ancelotti. Se i giocatori non sono ...Poi l'Europa ci dirà come la metteremo contro due inglesi, ManCity e West Ham, e due spagnoli blasonati, Siviglia e. Avvincente gioco a incastri: eccoci al grande puzzle della vita e del ...Commenta per primo Appena 24 ore dopo la gioia dell'Euroderby, l' Interla squadra con cui si contenderà la Champions League il 10 giugno a Istanbul: sarà il ...degli uomini di. Anche ...

Guardiola scopre che è bello vincere soffrendo. L'Inter sbaglia ... IlNapolista

Il dominio in patria e un Treble molto vicino. Come giocherà il Manchester City di Guardiola in Finale di Champions League contro l'InterPep Guardiola stasera si ritroverà ad affrontare una delle tante importantissime sfide che ha affrontato durante la sua carriera. Dopo i successi col Barcellona, il tecnico spagnolo vuole portare il M ...