Guardiola fa un altro triplete | Lukaku sbaglia tutto e il Manchester City vince la Champions League

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilha vinto la2023 battendo in finale l'Inter per 1-0. Allo stadio Ataturk di Istanbul decide un gol di Rodri al 68'. Per i citizens è la prima storica vittoria in: la squadra dicompleta un leggendario Treble avendo già vinto la Premiere l'Fa Cup.

Per il suo allenatore Pep Guardiola è invece la terza vittoria in Champions League dopo le due ottenute con il Barcellona tra il 2008 e il 2011 (la quarta se si conta anche quella vinta da giocatore ...