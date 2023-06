Guardiola fa un altro treble | Lukaku sbaglia tutto e il Manchester City vince la Champions League

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilbatte l'Inter 1-0 ela primadella sua storia. All'Ataturk Stadium di Istanbul Pep(già vincitore del trofeo con il Barcellona nel 2009 e nel 2011) diventa il sesto allenatore ad alzare la Coppa dei Campioni con due squadre diverse (dopo Happel, Hitzfeld, Mourinho, Heynckes, Ancelotti), completando anche il suo secondo triplete in virtù delle vittorie in Fa Cup e Premier: è la rete di Rodri a regalare ai Citizens il, il secondo della storia inglese a 24 anni dall'impresa dei ‘cugini' delUnited. In Turchiasi salva su tre clamorose palle gol dell'Inter e batte anche la sorte: come nella finale persa del 2021 col Chelsea, il tecnico ...

Inter ko nella finale di Champions League che sorride al Manchester City:si impone su Simone Inzaghi 1 - 0 grazie a un gol di Rodri. Per la squadra inglese è la ...prima di chiunque. ...Due le occasioni per la squadra di. Un tiro a giro alto di Bernardo Silva e una ... la sua conclusione viene salvata da Onana 26' - Ederson si prende unrischio, sbaglia un appoggio e ...Da una parte i nerazzurri sono instancabili, non fannoche cantare e sembra che abbiano voce ... Anche perché qualche minuto dopo, al 36 , Pepperde uno dei suoi giocatori più importanti.

Manchester City, Guardiola su Walker: “Abbiamo bisogno di un altro tipo di giocatore” Calcio in Pillole

A Istanbul è la notte di Guardiola che centra il tanto atteso Triplete. Serata amara invece per Inzaghi che vede infrangersi il sogno sul più bello. Inter, Roma e Fiorentina. L'Italia fa zero su tre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:07 La nostra DIRETTA LIVE di Inter-Manchester City si chiude qui. Grazie mille per averci seguito, rimanete con noi per tutte le analisi, le pagelle e gli ...