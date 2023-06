Guardiola è considerato l’emblema del privilegio | ma ha cambiato il calcio mondiale Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 giugno 2023) Stasera si gioca Manchester City-Inter, finale di Champions League. Ilscrive di Pep. Il suo City è il favorito: “è chiaramente la migliore squadra didel pianeta in questo momento; per non parlare della più ricca, tatticamente coerente e supremamente ben gestito, l’espressione finale di un progetto di 15 anni brillantemente realizzato”. Un altro test per. “Ogni volta che il City raggiunge le fasi finali in Europa, l’occasione sembra trasformarsi in un referendum sulla grandezza dio meno”. Ma è difficile pensare a un altro allenatore che abbia dominato così completamente la cultura di gioco di un club.ha rappresentato il 45% dei principali trofei vinti nei 143 anni di storia del Manchester City. Se vincesse stasera, a Istanbul, ...