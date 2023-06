Gualtieri canta Bella ciao al Gay Pride di Roma 2023 | ma non sembra divertirsi - VIDEO

(Di sabato 10 giugno 2023) Tanti i cori che si sollevano tra le vie diper la parata del. “Oggi e sempre resistenza”. "Quueresistenza", si sente gridare. Una volta giunto all’altezza di Santa Maria Maggiore, dopo qualche minuto di silenzio, il corteo ha intonato "".vano tutti. In prima fila il

"Viva l'amore e grazie al sindacoperché lotta per i diritti", ripetono le cantanti accanto al primo cittadino: "Viva il Pride. Ora è sempre resistenza". Questo solo uno dei motti scanditi ...il sindaco di Roma, RobertoMarilena Grassadonia, coordinatrice Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale. PORTAVOCE ROMA PRIDE "Oggi sarà una grande festa per tutta la nostra ...Roma Pride: in testa al corteo'Bella ciao' 'Oggi e sempre resistenza'. Il coro si solleva dal corteo che quando è giunto all'altezza di Santa Maria Maggiore, dopo qualche minuto di ...

Roma Pride, Gualtieri canta 'Bella Ciao' con i manifestanti - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Quando il corteo del Roma Pride, con in testa il sindaco della città Roberto Gualtieri, è arrivato alle spalle della basilica di Santa Maria Maggiore, i ..."Da oggi parte la resistenza della nostra comunità a questa destra, a questo governo e alla Meloni", dichiara il portavoce del Roma Pride. In piazza della Repubblica ci sono migliaia di persone ...