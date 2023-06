Greta Thunberg si diploma per continuare a scioperare

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 10 giugno 2023) Oh, ce l’ha fatta. Alla verde età di 42 annisi è presa il diplomino. In realtà sono 20, e io provoco, ma il fatto è che la faccenda resta talmente imbarazzante che i media eurotarocchi la nascondono: nessuno riporta la sua età, tutti si concentrano sull’epifania, uncon 2 anni di ritardo come secondo avvento per una indisponente la cui uscita dalla scuola primaria viene salutata come se camminasse sul mar Baltico. Ma la nostra mitomane, ogni treccia un capriccio, è abituata ai prodigi: primo caso dita dopo essere stata laureata, all’Università di Helsinki, che le ha da poco tirato dietro un pergamena in Teologia con la motivazione a suo modo esemplare: “Perché ci vuole coraggio”. Ma forse era riferita ai dementi che l’hanno insignita. Ci vuole coraggio, sì. A prendere il giro il mondo ...