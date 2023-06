Governo | Renzi | ' destra fa il contrario di quanto detto'

... il senatore e leader del partito Matteo. 'Non costruiremo l'alternativa con la patrimoniale,... Questonon è autoritario, ma è velleitario. Non è fascista, ma è inconcludente'.Poi ovviamente votò la fiducia al, sia a quello Letta che a quello, pur rivendicando di aver votato contro molte delle leggi riformiste di. Ma lasciò la tessera Pd solo a fine ...... come ancora una volta si sancisca il principio di sopravvivenza di tutti i livelli didi ... tra le regioni e le province, fosse un ente di troppo: a sostenerlo era non solo, ma lo stesso ...

Governo,Renzi: non è autoritario e fascista ma indeciso su tutto Tiscali Notizie

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si manderà a casa questo Governo costruendo un’alternativa riformista, senza aggredirli ma incalzandoli”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, aprendo a Napoli l’assemblea nazionale del partito.