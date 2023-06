Golf | Carl Yuan leader a sorpresa al Canadian Open 2023 | rimonta spettacolare di Hatton

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Si è concluso nella notte il secondo giro delsponsorizzato RBC., per certi versi a, è un cinese. Si tratta di, 26 anni, che in realtà si chiamaYechun, ha frequentato la University of Washington e fino al 2022 era sul Korn Ferry Tour. Per lui score di -5 che lo porta a -9 e a un’insperata presa del comando. Grandissimo protagonista è però Tyrrell. Per l’inglese-8, “sporcato” solo da un bogey alla 6, che gli consente di scalare 68 posizioni e di inserirsi tra i secondi assieme al connazionale Aaron Rai, al canadese Corey Conners e a C.T. Pan, portacolori di Cina Taipei.: Dale Whitnell, pazzesco secondo giro in -11 allo Scandinavian Mixed ...