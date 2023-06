Giulia Tramontano | perché l’avvocato della famiglia ipotizza il duplice omicidio per Alessandro Impagnatiello

(Di sabato 10 giugno 2023) C’era anche Giovanni Cacciapuoti, avvocatodi, ad assistere all’autopsia sul cadavere29enne incinta. L’analisi del professor Andrea Gentilomo ha certificato cheha colpito la fidanzata con 37 coltellate. I primi due colpi sferrati dal barman dell’Armani Bamboo sono stati decisivi. Il primo ha reciso la carotide di, impedendole di urlare. Il secondo all’arteria succlavia l’ha uccisa. Gli esami dei periti non sono conclusi. Sul corporagazza si cercheranno tracce di topicida, dopo la scoperta del veleno per topi in casa. Madeiha fatto anche notare che l’ipotesi d’accusa potrebbe cambiare. E gli omicidi ...

A smascherare l'ennesima bugia è stato l'esame autoptico eseguito ieri sul corpo:è stata ammazzata con almeno 37 coltellate. Non si è difesa né divincolata. Non ne ha avuto il ...NAPOLI. È stato un massacro. L'esito dell'autopsia svolta ieri sul cadavere di, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa a Senago, nel Milanese, dal compagno 30enne Alessandro Impagnatiello, è scioccante: sono almeno 37 (forse 40), di cui 2 letali alla ...non ha avuto il tempo di urlare e di difendersi . Non ci sono ferite sulle sue mani o sulle braccia. Il suo compagno, Alessandro Impagnatiello, padre del bimbo che stava aspettando, ...

Lo sdegno per Giulia Tramontano, sciacalli e impuniti in Emilia-Romagna, ma viva Bobbi, Valsecchi e le battute sessiste, finiranno le campagne trans O l'arte è trans o non è, giochi presidenziali ...Alessandro Impagnatiello è imputato per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate a Senago, nel Milanese. Ma oltre a lei è morto anche il bimbo ...