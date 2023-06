Giulia Tramontano morta dissanguata in pochi minuti | 37 coltellate rapide | assestate alla cieca

(Di sabato 10 giugno 2023) Potrebbe essere“in, la 29enne incinta di sette mesi, colpita e uccisa con 37dal fidanzato, il barman 30enne Alessandro Impagnatiello. È una deduzione che arriva dai primi esiti dell’autopsia e da quel profondo taglio al collo che le ha reciso carotide, giugulare e trachea. Uno squarcio inferto sorprendendo la ragazza alle spalle, come si deduce dmacchia di sangue lasciata sul pavimento. Poi il 30enne barman ha infierito sull’arteria sotto la clavicola. E prima chesi accasciasse ha continuato a colpire, per un totale di “almeno 37 volte”. Colpi assestati in rapidi successione,, concentrati nella parte superiore del ...

Cerimonia strettamente privata nella parrocchia di Santa Lucia a Sant'Antimo La foto sorridente die sul manifesto anche il nome di Thiago. Sant'Antimo, il comune in provincia di Napoli, si prepara a celebrare i funerali di mamma e figlio "strappati all'amore dei propri cari" per ...L'esame sul cadavere ha rilevato almeno 37 coltellate, forse 40, di cui due letali al collo: la ragazza incinta non è riuscita a ...Si svolgeranno domenica 11 giugno alle ore 15.00, presso la parrocchia Santa Lucia di Sant'Antimo con una cerimonia strettamente privata, i funerali die del figlioletto che aveva in grembo, Thiago. A renderlo noto è la famiglia della 29enne assassinata a Senago, nel milanese, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. I familiari ...

La foto sorridente di Giulia Tramontano e sul manifesto funebre anche il nome di Thiago. Sant'Antimo, comune in provincia di Napoli, si prepara a celebrare i funerali di mamma e figlio "strappati ...Daniela Nuzzo, la Carabiniera che ha trovato il corpo di Giulia Tramontano, ha spiegato i dubbi che hanno avuto da subito sul fidanzato ...