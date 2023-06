Giulia Tramontano | i murales a Senago dell' artista Luca Zak Coia per ricordare la mamma ed il piccolo Thiago - FOTO

(Di sabato 10 giugno 2023) A, in quella via Monte Rosa dove la follia omicida di un mostro ha cercato di liberarsie prove del proprio delitto, lo street artistZakha deciso di rappresentareed ilcon due. Nel primo,così com’era prima del crimine brutale,

Il figlio muore di tumore, la mamma dona i suoi mobili ad un alluvionato dell'Emilia Romagna, in centinaia alla fiaccolata a Sant'Antimo. La sorella Chiara: 'Insegui il sole e dimmi ...... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi sabato 10 giugno 2023: i numeri vincenti 10 Giugno Attualità, autopsia: uccisa con 37 coltellate 10 ...... del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi sabato 10 giugno 2023: i numeri vincenti 10 Giugno Attualità, autopsia: uccisa con 37 coltellate 10 ...

Due artisti di Senago sono al lavoro per realizzare un murales nel luogo in cui è stato trovato il corpo di Giulia Tramontano, uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di ...Altro che due massimo tre fendenti inflitti alla 29enne Giulia Tramontano. Le coltellate sono state 37 di cui due letali al...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © ...