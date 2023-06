Giulia Tramontano | domenica il funerale della 29enne e del figlio Thiago

(Di sabato 10 giugno 2023) Si terranno domani pomeriggio i funerali di, laincinta di sette mesi uccisa dal compagno il 27 maggio scorso. “Sono stati strappati all’amore dei propri cari”, riporta il manifesto funebre, accompagnato da una fotoragazza sorridente. Le esequie “avranno luogo alle ore 15, nella Parrocchia di Santa Lucia” a Sant’Antimo, il comune a nord di Napoli in cui è nata. “Ne danno il triste annuncio i genitori e nonni Loredana e Franco, i fratelli e zii Chiara e Mario, la nonna, gli zii e i parenti tutti”, prosegue il manifesto. Sarà una cerimonia “strettamente privata”, come precisato dal sindaco Massimo Buonanno, che chiede “la massima osservanza di tale volontà a ulteriore riprova ...

Lo scrive sui social Chiara, la sorella di, la 29enne incinta di sette mesi uccisa a coltellate dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. I funerali saranno domani, domenica 11 ...La foto sorridente die sul manifesto anche il nome di Thiago. Sant'Antimo, il comune in provincia di Napoli, si prepara a celebrare i funerali di mamma e figlio "strappati all'amore dei propri cari" per ...Le ustioni estese sul corpo di, emerse ieri nel corso dell'autopsia, assieme alle almeno 37 coltellate inferte, e che hanno reso impossibile per i medici legali datare con certezza la morte, sono un ulteriore ...

Si terranno domani pomeriggio i funerali di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal compagno il 27 maggio scorso. “Sono stati strappati all’amore dei propri cari Giulia e Thiago ...Luca 'Zak' Coia e Mary Cunzolo, senaghesi, realizzano un murale sulle pareti dei box dove è stato rinvenuto il corpo della 29enne. Per domani, in occasione dei funerali, è stato proclamato il lutto ci ...