Giulia Tramontano | autopsia | coltellata alla carotide | morta in pochi minuti

(Di sabato 10 giugno 2023) (Adnkronos) –, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, potrebbe esseredissanguata “in”. Una deduzione che arriva dai primi esiti dell’e dal profondo taglio al collo che le ha reciso, giugulare e trachea. Uno squarcio inferto sorprendendo la giovane alle spalle, come si deduce dmacchia di sangue lasciata sul pavimento, poi il 30enne barman ha infierito sull’arteria sotto la clavicola e prima chesi accasciasse ha continuato a colpire, per un totale di “almeno 37 volte”. Colpi in rapidi successione,cieca, concentrati nella parte superiore del corpo. Poi è iniziata la seconda fase di un delitto che per ...

A smascherare l'ennesima bugia è stato l'esame autoptico eseguito ieri sul corpo:è stata ammazzata con almeno 37 coltellate. Non si è difesa né divincolata. Non ne ha avuto il ...Intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio parte rivelando di aver chiamato la madre di, di essere 'scioccata per questa ragazza e per la storia di questo bambino di ..., la 29enne incinta di sette mesi, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, potrebbe essere morta dissanguata 'in pochi minuti'. Una deduzione che arriva dai primi esiti dell'...

Alessandro Impagnatiello è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza davanti a casa sua mentre ripulisce le tracce di sangue sulla rampa di ...L’esame sul cadavere ha rilevato almeno 37 coltellate, forse 40, di cui due letali al collo: la ragazza incinta non è riuscita a difendersi ...