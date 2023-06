Giro di Svizzera 2023 | tutti gli italiani in gara Presenti Sobrero e Tiberi | 17 azzurri al via

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Inizierà domani, domenica 11 giugno, l’86ma edizione deldi, corsa a tappe che proseguirà fino a domenica 18 giugno e che servirà a moltissimi corridori per prepararsi al meglio in vista del Tour de France, in programma dall’1 al 23 luglio. L’evento in terraavrà allo start diversi campioni vista la partecipazione delle 18 formazioni WorldTour, a cui si aggiungeranno cinque team Professional non, ovvero la Lotto Dstny, la TotalEnergies, l’Uno-X Pro Cycling Team, Israel-Premier Tech e la Tudor Pro Cycling Team. Al via non ci saranno dunque squadre del Bel Paese, ma l’Italia potrà comunque contare sulla partecipazione di ben 17 rappresentanti (quindi incon team stranieri). Questi i corridoriche ...