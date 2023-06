Giro del Delfinato 2023 | risultati e classifica settima tappa | ordine di arrivo | ancora un assolo di Vingegaard

(Di sabato 10 giugno 2023) Jonassi aggiudica ladeldel, la Porte-de-Savoie-Col de la Croix de Fer di 147,9 km: ecco di seguito i, lae l’didi questa frazione in cui il campione della Jumbo-Visma è statouna volta progonista. Uno scatto decisivo a cinque chilometri dalla conclusione sulla Croix de Fer ha fatto il vuoto, con il solo Adam Yates che ha provato fino all’ultimo a non arrendersi, accusando in ogni caso un ritardo di 41? all’. Terzo Jai Hindley, l’unico altro corridore in grado di rimanere sotto il minuto di svantaggio. Ecco l’didella...

Bagnaia nel corsosuolanciato ha avuto un gesto di stizza nei confronti di Marc Marquez, reo a suo dire di essere entrato ad ingresso di curva senza guardare . Leggi Anche MotoGp Mugello, ...In passato, ha preso inFacebook per il suo coinvolgimento nello scandalo Cambridge Analytica, ... In un'intervista2017, ha dichiarato: 'Non credo che la gente voglia davvero vivere in una ......dopo la vittoria nella Sprint RaceGran Premio d'Italia al Mugello. 'Bezzecchi era competitivo e non ho lasciato possibilità di sorpasso. Mi sono divertito in tutta la gara, anche neldopo ...

DIRETTA Giro del Delfinato 2023 LIVE, Settima Tappa SpazioCiclismo

La pioggia disturba lo svolgimento della sprint race che vede l'ennesima prova impressionante del campione del mondo, che si mette dietro un ottimo Bezzecchi. Le moto di Borgo Panigale dominano, prend ...Il presidente Maximiliano Granata «procederemo con il rispetto della legge e della correttezza amministrativa» ...