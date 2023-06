Giro del Delfinato 2023 | Jonas Vingegaard detta legge! Vittoria sul Col de la Croix de Fer | classifica in ghiaccio

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023)ancora la sua legge. Il danese ha centrato la secondaaldelcon una prestazione devastante nella tappa regina della breve corsa a tappe francese. Maglia Gialla consolidata e messa abbondantemente inquando manca solo l’ultima frazione. Aè bastato un unico scatto, portato ai -5 km dal traguardo, per stroncare irrimediabilmente la concorrenza. Sul durissimo terreno del Col de lade Fer, il danese ha sfruttato al meglio l’eccezionale lavoro dei suoi compagni di squadra, in particolare di Van Baarle e Valter, in grado di alzare il ritmo e permettergli di compiere l’azione decisiva. Sul traguardo posto a 2066 metri di altitudine, il solo Adam ...