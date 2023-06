Giorgia Soleri lancia una frecciata dopo la rottura con Damiano? Le accuse del web

Damiano David enon stanno più insieme. Una versione confermata anche da lei, che pure non negando di sentirsi ora "arrabbiata, ferita e delusa" rivela che il giorno in cui sarebbe dovuto arrivare l'...Selvaggia Lucarelli attacca nuovamente e duramente, accusandola di non avere rispetto per il femminismo. Selvaggia Lucarelli contro: "Che due cogl****", attivista, scrittrice ed ex fidanzata di Damiano ...Articoli più letti Damiano dei Måneskin,e Annalisa che aveva previsto tutto di Valentina Colosimo Mara Venier, è morto il genero Pier Francesco Forleo: "Ti ho voluto bene come un ...

Giorgia Soleri cancella Damiano dai social. La nuova fiamma Martina Taglienti è un'amica dei Maneskin ilmessaggero.it

È tutto vero: Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati. Lo ha confermato oggi la stessa influencer, rompendo il silenzio sulla vicenda social che ha messo la coppia – ormai ai titoli di cosa – ...Giorgia Soleri chiarisce che non aveva una relazione monogama con Damiano e smette di seguire tutti i Maneskin ...