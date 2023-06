Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli si laurea Campionessa d’Italia Show assoluto | Baldassarri seconda

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023)si ètanel concorso generale individuale. Ladel Mondo all-around ha conquistato il tricolore per il secondo anno consecutivo, triofando al PalaGhiaccio di Folgaria (in provincia di Trento) con il punteggio complessivo di 134.550. Dopo il 34.600 al cerchio e il 34.400 alla palla confezionati nella serata di ieri, la fuoriclasse marchigiana ha giganteggiato anche nellaparte di gara: 33.500 alle clavette e 32.050 al nastro per imporsi ampiamente contro l’intera concorrenza. La ribattezzata Formica Atomica, reduce dalla medaglia d’argento conquistata sul giro completo agli Europei, ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Milena(insieme a cui ha vinto lo scudetto indossando ...