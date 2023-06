Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli comanda ai Campionati Italiani | Baldassarri distaccata a metà gara

(Di sabato 10 giugno 2023) A Folgaria (in provincia di Trento) si sono aperti i2023 diartistica.ha prontamente dettato legge nella prima parte del concorso generale individuale. La Campionessa del Mondo all-around, reduce dall’argento conquistato sul giro completo agli Europei, ha giganteggiato tra cerchio (34.600, 17.500 il D Score e 8.500 di esecuzione) e palla (34.400, 17.200 per le difficoltà e 8.650 di pannello E). La fuoriclasse marchigiana svetta al comando della classifica generale con il punteggio complessivo di 69.000 e ha messo una seria ipoteca sulla conquista del tricolore. La 19enne poliziotta ha ampiamente preceduto Milena(63.250: 30.350 al cerchio e 32.900 alla palla) e Giorgia Galli (59.550: 30.300+29.250). Domani sera si tornerà in ...

L'AQUILA - È iniziato il countdown per il saggio diorganizzato dall'Associazione Sensazione di Movimento (ASD): Alice nel paese delle meraviglie. L'appuntamento è per sabato 10 giugno alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport ...I recenti casi che hanno colpito la nazionale italiana dihanno mostrato come atlete di altissimo livello hanno subito vessazioni e abusi psicologici proprio da chi avrebbe dovuto ......titoli nazionali per Gabriela Uka Tante le 'fasce oro' per le categorie più giovani SPOLETO " Dal 2 al 4 giugno si sono svolte a Spoleto (Pg) le finali nazionali del campionato di...

FOLGARIA – Si è appena conclusa la finale del torneo d'Insieme Allieve al Palaghiaccio di Folgaria. Ad avere la meglio la Motto Viareggio con 22.450 alle 5 funi. Le ragazze di Francesca ...