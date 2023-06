Gigi Hadid è la nuova musa di Miu Miu

(Di sabato 10 giugno 2023) Miu Miu allarga la sua famiglia di testimonial e questa volta sceglie anche. La top model è protagonista dellacampagna Autunno/Inverno 2023. Non è così difficile credere chepossa diventare ladi un brand famosissimo e soprattutto italiano come Miu Miu. Ma averne la conferma è sicuramente ben gradito. La modella ha manifestato tutto il suo interesse nei confronti del lavoro di Miuccia Prada, che oggi può assaporare da vicino. Crediti:/Instagram/Miu Miu – Photographed by @StevenMeiselofficial – VelvetMagdivide la scena nellacampagna Autunno/Inverno 2023-2024 della maison soprattutto con due borse d’eccezione: la Wander, così iconica per la ...

sta uscendo con Leonardo DiCaprio , ma in maniera casual e senza fare progetti per il futuro. La super top model californiana, 28 anni, e l'attore di Hollywood, 20 in più di lei, hanno ...Le top model Kendall Jenner esfoggiano quotidianamente leggings al posto dei pantaloni. Hailey Bieber, invece, ha fatto della felpa con zip uno dei capi iconici dei suoi look. Un ...Rotondo è quello di, che opta spesso su montature allungate, modello biker o cat eye ad esempio. Sul versante maschile troviamo Leonardo Di Caprio , che alterna montature tonde a quadrate ...

La top model sta frequentando da diversi mesi l'attore di Hollywood, ma in maniera assolutamente casual, senza obblighi e progetti per il futuro. Che cosa sta succedendoRullo di tamburi, l’estate di Leonardo DiCaprio è ufficialmente iniziata. Lo scapolo d’oro di Hollywood dopo la partecipazione al Festival di Cannes per Killers of The Flower Moon di Martin Scorsese ( ...