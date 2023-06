Gianluca Vacchi | sequestrata per abusi la villa in Costa Smeralda da 15 stanze e discoteca I legali | «Nessun reato»

(Di sabato 10 giugno 2023) Non sarà pronta quest'estate per accogliere i suoi ospiti famosi: il cantiere della megada 15 milioni di euro arrampicata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, di...

... il cantiere della mega villa da 15 milioni di euro arrampicata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, di proprietà di, imprenditore bolognese e influencer, è stato posto sotto ...Guai per. L'imprenditore emiliano si è visto sequestrare dalle autorità il cantiere della sua villa in costruzione in Costa Smeralda . Non è la prima volta che la procura di Tempio Pausania ...È stato posto sotto sequestro il cantiere della mega villa da 15 milioni di euro sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, di proprietà dell'imprenditore e influencer bolognese. Nella giornata di ieri, 8 giugno, gli uomini del Corpo forestale della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Tempio Pausania e della Stazione di Olbia, su decreto emesso ...

Nuovi guai per Gianluca Vacchi, scatta il sequestro al cantiere della maxi villa in Costa Smeralda: l'accusa di abusi edilizi Open

La procura di Tempio Pausania ha sequestrato il cantiere della villa di Gianluca Vacchi per presunti abusi edilizi ...Non sarà pronta quest'estate per accogliere i suoi ospiti famosi: il cantiere della mega villa da 15 milioni di euro arrampicata sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, di proprietà di Gianluca Vacc ...