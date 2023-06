Giacomo Matteotti | il martire della libertà assassinato dal fascismo

(Di sabato 10 giugno 2023) La sua morte ha mostrato il volto delassassino: "Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai". Così il politico socialistasi rivolse alla Camera dei ...

La sua morte ha mostrato il volto del fascismo assassino: "Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai". Così il politico socialistasi rivolse alla Camera dei Deputati, quasi presagendo il disegno criminale del regime fascista di cui denunciò violenze e abusi fino all'ultimo giorno di vita. Disegno che fu messo ...1924 " Delittoviene rapito e in seguito assassinato da alcuni sicari fascisti. 1934 " La Nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2 - 1 e conquista il ...Novantanove anni fa, il 10 giugno 1924, cadeva assassinato dal regime fascista. Come solito e più del solito media e politici ci riproporranno il solito, inutile, santino. Vale la pena invece di omaggiare davveroandandosi a rileggere quello ...

Giacomo Matteotti, commemorazione di un delitto occultato 99 anni fa Il Manifesto

Da Roma a Salerno, Bergamo, Riano e in una serie di piccole città italiane si snoda oggi una piccola, non molto pubblicizzata, significativa maratona ideale dedicata a Giacomo Matteotti, ucciso 99 ann ...Bergamo. Sabato 10 giugno alle 11, in occasione del 99esimo anniversario del rapimento ed assassinio di Giacomo Matteotti, una delegazione della federazione provinciale di Bergamo del Partito ...