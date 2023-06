Gf Vip 7 | Nikita Pelizon commenta le ultime vicissitudini che hanno visto protagonista Daniele Dal Moro e su Luca Onestini…

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 giugno 2023), vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato ai microfoni di Turchesando, il programma di Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus. La modella triestina ha ripercorso il suo percorso nella Casa di Cinecittà, ammettendo di essere stata sorpresa della sua vittoria e di aver avuto la forza di superare le tante nominations grazie al percorso interiore che ha intrapreso anni fa. Ha quindi ringraziato i suoi fans per aver premiato la sua bontà d’animo e spiegato cosa le è rimasto di questa esperienza: Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi. All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. E’ stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto ...