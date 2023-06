Gb | gli ucraini sfondano la prima linea delle difese russe | Onu | Peggiora la crisi umanitaria dopo la rottura della diga di Kakhovka

10 giu 10:11 Gb,sfondano la prima linea delle difese russe Le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, mentre la performance russa e' stata finora ...L'attacco è stato condotto con droni Shahed - 131/136 di fabbricazione iraniana che sono stati distrutti dalla contraerea. A far saltare la diga di Kakhova sarebbero stati i russi e non, secondo una conversazione tra ufficiali russi intercettata dall'intelligence di Kiev. Un'esplosione è stata registrata poco prima del crollo della diga. Intanto proseguono i raid sugli ...Trapela dagli scarni comunicati di entrambe le parti chescontri avvengono a est, nel Donbass , ... "Tutti i tentativi di controffensiva" fatti finora dagli"sono falliti" e le forze nemiche ...

Putin, la controffensiva è iniziata ma gli ucraini non avanzano - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il numero 1 di Kiev ha postato il video della sua visita. “A Kherson ho visitato una zona di passaggio dove le persone vengono evacuate dalle aree allagate. Inoltre, le prospettive di ripristino dell’ ...Milano, 10 giu. (askanews) - Si alzano tutti in piedi, mano sul cuore, per cantare l'inno ucraino. È successo a Milano, nel prestigiosissimo Teatro Arcimboldi. Il pubblico sta aspettando il concerto d ...