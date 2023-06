Gazzelle annuncia il tour nei palasport Dentro X Sempre | le date del 2024

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo il suo primo concerto allo Stadio Olimpico,ilneiper la primavera, ecco lee le info per le prevendite dei biglietti Ieri sera, per la prima volta,si è esibito allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore romano ha consacrato il suo sogno nella sua città. A poche ore da questo grande traguardo, ecco chetorna a sorprendere il suo pubblicondo il, che si terrà in tutti i principalid’Italia nel. I Ilpartirà l’8 marzo da Padova e raggiungerà sette città italiane, suonando il nuovo albume le ...

approfondimento: il nuovo album Dentro, in uscita il 19 maggio La scaletta Zucchero filato Meglio così Sbatti Lacri-ma Belva Blu Scusa Però Vita Paranoia Brutta nuvola Settembre

Un concerto memorabile, denso di emozioni, quello che ha visto Gazzelle protagonista ieri sera, venerdì 9 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore ha consacrato il suo sogno nella sua città ...