Gay pride a Roma? Guerra dichiarata alla Meloni | cosa spunta nello slogan

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Diverse migliaia di persone si sono radunate in piazza della Repubblica prima ancora che iniziasse ufficialmente il corteo del. La manifestazione per i diritti diventa ogni anno più grande ed è stato scelto unopiù “aggressivo” del solito, forse per connotare la distanza politica dal governo presieduto da Giorgia. “Queeresistenza, un grido di resistenza, un grido di esistenza”, è la frase scelta dagli organizzatori. Masignifica? Di che resistenza si parla? Lo ha spiegato a modo suo Mario Colamarino, portavoce dele presidente del circolo di cultura omosessuale Mieli: “È l'insieme di due anime della nostra comunità in questo momento: da un lato la resistenza verso questo esecutivo, e anche il governatore del Lazio Rocca che ci ...