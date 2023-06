Gabriella Labate | chi è la moglie di Raf e la malattia | “È stato un periodo molto difficile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 giugno 2023)è una showgirl, coreografa e attrice italianadel cantante Raf con cui è sposata dal 1996. Nella sua carriera ci sono la danza ma, anche il mondo dello spettacolo con la presenza in alcuni film., chi è ladi Raf Da giovane ha frequentato una scuola di danza gestita da Renato Greco e Maria Teresa Del Medico ed è qui che è stata notata da Francesco Pingitore e Mario Castellaccio, che le hanno proposto di lavorare al Bagaglino dove è stata protagonista per diversi anni, come primadonna. Ma non solo.ha partecipato a diverse trasmissioni, è stata modella in servizi di fotografia glamour ed è apparsa nuda su molte riviste, come Playboy....